Tragedia sfiorata a Oropa crolla la mega bici celebrativa dedicata a Pantani | ferito un consigliere comunale

Al Giro d'Italia 2024, la 2ª tappa con arrivo al Santuario di Oropa , Tadej Pogacar si è preso vittoria e maglia rosa, dominando la medesima salita in cui, nel 1999, Marco Pantani compiva una delle più straordinarie imprese di ogni tempo. Il Pirata 25 anni fa scalò in 17 minuti e 4 secondi , ben 27 ... fanpage

Giro d'Italia, il pagellone dell'edizione 107: Pogacar alieno, Narvaez e Alaphilippe emozionano, Milan e Merlier pari e patta - Giro d'Italia, il pagellone dell'edizione 107: Pogacar alieno, Narvaez e Alaphilippe emozionano, Milan e Merlier pari e patta - Alla fine tutto è andato secondo le previsioni: Tadej Pogacar munifico e senza rivali, Martinez e Thomas puntuali sul podio che li chiamava (seppur a distanza siderale dal gradino più alto), Milan e ... sport.virgilio

Crollo della maxi bicicletta a Oropa: indagine in corso e paura per le autorità locali - Crollo della maxi bicicletta a oropa: indagine in corso e paura per le autorità locali - Un'inchiesta in corso a Biella dopo il crollo della maxi bicicletta installata nel parco della frazione collinare di oropa, in onore del ritorno del Giro ... occhioche

Crolla maxi-bici per celebrare Pantani, aperta un'indagine - Crolla maxi-bici per celebrare pantani, aperta un'indagine - La Polizia municipale di Biella ha avviato un'indagine sul crollo della maxi bicicletta allestita nel parco della frazione collinare di oropa per celebrare il ritorno del Giro d'Italia di ciclismo a 2 ... ansa