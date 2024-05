Tragedia sfiorata a Limite Ciclista precipita nel dirupo Recuperato con l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una bella domenica di sole, una mattinata ideale per un’escursione in bici. Peccato per unamatoriale l’uscita abbia rischiato di trasformarsi in un dramma. Il 60enne si è infortunato a seguito di una caduta durante una corsa in mountain bike, mentre percorreva un sentiero impervio. E si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, per poterlo poi soccorrere. Questa la disavventura vissuta nella mattinata di ieri da un, il quale a seguito dell’accaduto è stato trasportato in ospedale conper ricevere le cure del caso. Un episodio che si è concretizzato ieri sul territorio comunale di Capraia e, segnatamente in San Martino in Campo, poco prima delle 11: l’uomo stava percorrendo in bicicletta una zona impervia, quando ad un certo punto sarebbe caduto dal mezzo.