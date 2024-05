Tragedia sfiorata a Giugliano - crolla ponteggio a bilancia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una. Mezzo dei rifiuti colpisce uno dei sostegni eil. nessun ferito, tra via Vittorio Veneto angolo via Dante Alighieri.ta una impalcatura a. Dalle prime notizie in nostro possesso sembrerebbe che un un mezzo per la raccolta dei rifiuti abbia accidentalmente urtato uno dei sostegni della struttura e che questa sotto l’impatto sia rovinata al suolo. Fortunatamente non ci sono né vittime né feriti, di certo però tanta paura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e polizia locale. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. .

Diretta/ Torres Benevento (risultato finale 0-0): la spuntano gli ospiti! (playoff Serie C, 25 maggio 2024) - Diretta/ Torres Benevento (risultato finale 0-0): la spuntano gli ospiti! (playoff Serie C, 25 maggio 2024) - Diretta Torres Benevento streaming video tv: testa a testa, probabili formazioni, orario e risultato live, nel ritorno dei quarti playoff di Serie C. ilsussidiario

La Roma centra il double, la Viola cade ai rigori - La Roma centra il double, la Viola cade ai rigori - La Roma Femminile di Alessandro Spugna vince un altro trofeo: dopo il secondo scudetto consecutivo, arriva anche la Coppa Italia. siamolaroma

LIVE Roma-Fiorentina 3-3 (4-3 dcr), Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA: Troelsgaard firma il rigore decisivo che vale il trofeo - LIVE Roma-Fiorentina 3-3 (4-3 dcr), Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA: Troelsgaard firma il rigore decisivo che vale il trofeo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.27 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 00.25 Finisce la partita, la Roma vince la ... oasport