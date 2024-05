Tragedia durante un concerto il gelataio batterista 71enne Luciano Porcarelli muore mentre suona Bob Marley

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di giorno al lavoro in una delle gelaterie più rinomate di Jesi (Ancona nelle Marche), che ha fondato assieme al cugino Massimo, di sera quando c’era una serata musicale correva dal suo gruppo, Esino River Band, perre la sua amata batteria. Ma propriouno dei concerti, ilha incontrato la morte e non ce l’ha fatta. Lasi è consumatala serata Cantine Aperte, organizzata dalla Cantina Zaccagnini a Bolognano, in provincia di Pescara, come riporta Il Gazzettino. Sulle note di “I shot the sheriff” di Bobd’un trattosi è accasciato e non c’è stato più nulla da fare. È deceduto sul palco a causa di un infarto e a nulla sono serviti i primi soccorsi e l’ambulanza arrivata sul posto.