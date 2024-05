Tragedia all' Air Show | Conducente dell' Autocisterna sotto Inchiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'Aquila - Incidente Mortale all'Airdi L'Aquila Il procuratore capo ad interim di L'Aquila, Fabio Picuti, ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 45 anni in seguito all'incidente mortale verificatosi all'Airpresso l'Aeroporto dei Parchi di L'Aquila. Ilche ha investito e ucciso Paolo Dal Pozzo, un 41enne copilota del servizio elicotteri di emergenza 118, è ora formalmenteindagine. Dettagli'Indagine L'iscrizione delcome sospettato è un passo procedurale per garantire i suoi diritti legali durante l'indagine. Il, dipendentea società che gestisce l'aeroporto, ha fornito una chiara ricostruzione'incidente ed è volontariamenteposto a test del sangue per escludere l'effetto di sostanze sulla sua condizione al momento'incidente.

