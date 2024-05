Traffico Roma del 27-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare in assenza di altri disagi in graduale diminuzione ildell’ora di punta su entrambe le carreggiate stessa situazione su tutti e due i sensi di marcia del tratto Urbano della A24 e su via del Foro Italico dove sono comunque ancora possibili rallentamenti tra viale di Tor di Quinto hai via Salaria in direzione San Giovanni acittà possibili disagi a causa di un incidente su Viale Marco Polo altezza Piazzale Ostiense stesse condizioni per un precedente tamponamento su via di Boccea altezza via Pasquale II un incidente già segnalato nelle precedente aggiornamento su piazza di Porta Capena riaperta lo ricordiamo ancora via Ardeatina chiusa precedentemente a causa di un incendio tra Vicolo dell’Annunziatella e via della Fotografia concluso l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco interventi nel fascia notturna per la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 del mattino successivo chiusura del tratto tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico direzione San Giovanni maggiori dettagli sulle nostre notizie sul