Traffico Roma del 27-05-2024 ore 19 | 00

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna spostamenti maggiormente concentrati tra la Pontina è la diramazioneSud trafficata l’interna tra Cassia e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina con esclusione delledell’ora di punta nessun problema in uscita dasul tratto Urbano della A24 stessa situazione su via del Foro Italico dove si rallenta tra Corso di Francia e via Salaria per chi è diretto a San Giovanni riaperta via Ardeatina chiusa precedentemente a causa di un incendio tra Vicolo dell’Annunziatella e via della Fotografia concluso l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco acittà possibili disagi ala causa di un incidente su piazza di Porta Capena prudenza Per lo stesso motivo su via di Boccea altezza via Pasquale II un terzo incidente su via della Magliana in prossimità via delle Idrovore della Magliana segnaliamo un tamponamento anche sul ponte Cavour è vicino Lungotevere in Augusta interventi nel fascia notturna per la galleria Giovanni 23 esimo dalle 22 alle 6 del mattino successivo chiusura del tratto tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico in direzione San Giovanni tutte le notizie su

Treni fermi e in ritardo a Roma: guasto alla stazione Tuscolana, circolazione in tilt - Treni fermi e in ritardo a roma: guasto alla stazione Tuscolana, circolazione in tilt - Treni in tilt per un guasto alla linea elettrica della stazione Tuscolana a roma registrato alle 14 di oggi, lunedì 27 maggio 2024 ... fanpage

G7 in Puglia, chiusura dello spazio aereo a Brindisi: i voli dei leader gestiti da Roma - G7 in Puglia, chiusura dello spazio aereo a Brindisi: i voli dei leader gestiti da roma - Spazio aereo off limits sul G7, anche se a impartire ordini agli aerei dei capi di Stato e della varie delegazioni internazionali in arrivo a Brindisi presso l'aeroporto del Salento ... quotidianodipuglia

Castelfranco, accusato di traffico internazionale di droga: arrestato - Castelfranco, accusato di traffico internazionale di droga: arrestato - L’attività, svolta dal personale del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Venezia in costante coordinamento con la Divisione S.I.Re.N.E. del Servizio di Cooperazione Internazionale di ... tribunatreviso.gelocal