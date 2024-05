Traffico Roma del 27-05-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna spostamenti sostenuti tra l’ostiense la diramazioneSudin Terna tra Cassia e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina ancora lungo la carreggiata interna possibili rallentamenti per lavori tra via di Boccea & via Trionfale in aumento gli spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia e via Salaria per chi va a San Giovanni Maggiore attenzione su via Ardeatina chiusa a causa di un incendio tra Vicolo dell’Annunziatella e via della Fotografia è in corso un intervento da parte dei Vigili del Fuoco possibili disagi alper la presenza di un incidente su via della Magliana altezza via delle Idrovore della Magliana consuetoin uscita dasu Flaminia Cassia via Cristoforo maggiori dettagli sulle nostre notizie su