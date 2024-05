Traffico Roma del 27-05-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luceverdeinterventi in fascia notturna per la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 del mattino successivo chiusura del tratto tra via della Pineta 7 via del Foro Italico in direzione San Giovanni dalle 17 alle 19 prudenza per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli prevista la partecipazione di almeno 50 persone possibili disagi in tutta l’area per lavori di potatura su via Cristoforo Colombo c’è una riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede dalle 9 alle 17 i lavori sono verso Ostia in fascia oraria 1017 i lavori di potatura sono in direzionesulla A12Civitavecchia ricordiamo da questa mattina la chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord è in entrata per chi è diretto alla capitale e in uscita Provenendo dalla statale Aurelia riapertura prevista del mattino di giovedì 30 maggio infine segnaliamo la riapertura di via di Tor Cervara tra via Tiburtina e via di vannina ulteriori notizie sul