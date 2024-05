Traffico Roma del 27-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento iltra la Colombo e la diramazioneSud A che lo stesso in interna tra la diramazionenord della Prenestina qui ricordiamo Inoltre un precedente incidente tra Nomentana e Tiburtina sul tratto Urbano della A24 spostamenti maggiori tra Viale Palmiro Togliatti è la complanare di Tor Cervara verso ilsu via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria per chi è diretto a San Giovanni acittà prudenza per un incidente in via di Marco Simone altezza via di Casal Bianco segnaliamo la riapertura di via di Tor Cervara tra via Tiburtina e via di Nina dalle 17 alle 19 prudenza per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli prevista la partecipazione di almeno 50 persone possibili disagi