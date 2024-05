Traffico Roma del 27-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nazionale dei tassisti questa volta lo sciopero Sara di 24 ore oggi pomeriggio dalle 14 alle 16 Titina via Molise divieti di sosta in via Molise e in via di San Basilio stanotte dalle 22 alle 6 chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni per lavori di manutenzione degli impianti novità da oggi la linea 309 con il nuovo capolinea alla stazione Tiburtina viene disattivata la tratta stazione Tiburtina viale XXI Aprile ma il percorso da via Il Magnifico a Viale XXI Aprile resta affidato le linee 62 e 168 disattivate 12 fermate In collaborazione con Luce Verde infomobilità