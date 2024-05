Traffico Roma del 27-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Luceverdeben trovati all'ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Appia per accertamenti tecnici resta temporaneamente chiuso il tratto di via di Tor Cervara tra via Tiburtina e via di vannina proseguono al Flaminio i lavori di potatura in viale del vignola chiuso fino alle 17 il tratto tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia deviata anche la linea bus 910 lavori di potatura anche sulla Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede nel due direzioni possibile la formazione di rallentamenti in programma per le 14 una manifestazione in via Molise termine previsto per le 16