Traffico Roma del 27-05-2024 ore 12 | 30

(Di lunedì 27 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità temporanea chiusura in via di Tor Cervara per accertamenti tecnici tra via Tiburtina e via di vannina proseguono al Flaminio i lavori di potatura in viale del vignola chiuso fino alle 17 il tratto tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia deviata anche la linea bus 910 lavori di potatura anche sulla Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede nelle due direzioni possibile formazione di rallentamenti in programma tra le 14 e le 16 di oggi un sit-in in via Molise manifestazione dalle 17 alle 19 anche in piazza dei Santi Apostoli possibili ripercussioni suldi zona per lavori notturni chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina la galleria Giovanni XXIII tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro In quest’ultima direzione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito