Traffico Roma del 27-05-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 27 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità rallentamenti a Casal del Marmo per il cedimento di una grata è chiusa viaroladeviato su via Monte del Marmo al Flaminio per lavori chiusa viale del vignola tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia nell’ottavo Municipio lavori sulla Laurentina tra via Vigna Murata e via del Serafico e novità da oggi per la linea 339 con il nuovo capolinea alla stazione Tiburtina viene disattivata la tratta stazione Tiburtina viale XXI Aprile ma il percorso da via Lorenzo il Magnifico a Viale XXI Aprile dato alle linee 70278 disattivate 12 fermate In collaborazione con Luce Verde infomobilità