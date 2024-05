Traffico Roma del 27-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

lavori di potatura al Flaminio III fascia oraria F3 3017 in viale del vignola chiuso il tratto tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia deviata anche la linea bus 910 a Centocelle per un evento in via dei Cattani fino alle 12 di oggi resterà chiuso il tratto tra Piazza dei Mirti e via dei Glicini deviate anche le linee bus di zona in programma tra le 14 e le 16 in via Molise possibili ripercussioni suldi zona per lavori notturni chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina la galleria Giovanni XXIII tra via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico In quest'ultima direzione