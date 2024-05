Toylet | L’urinatoio videoludico di SEGA è ancora ricercato in Giappone

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tra le molteplici creazioni che popolano il mondo dei videogiochi, poche hanno lasciato un’impronta così indelebile nella storia come il. Questo prodotto, lanciato danel lontano 2011, ha trasformato l’ordinario in un’esperienza ludica e divertente, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Urinare giocando incon i videogiochiMa cosa rendeva così speciale il? In primo luogo, questo dispositivo ha saputo trasformare un gesto quotidiano in un’avventura straordinaria. Grazie a uno schermo LCD e a sensori di movimento e di pressione dell’acqua, ilinvitava i giocatori a partecipare a giochi interattivi mentre facevano pipì. L’obiettivo era duplice: mantenere i bagni pubblici puliti e invitare le persone a concentrarsi sull’attività principale, evitando spiacevoli incidenti.