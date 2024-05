(Di lunedì 27 maggio 2024)è tornato in campo nellaWorld Cup ma la sua serata d'esordio non è stata felice: nonostante la vittoria a diventare virale è stato il clamoroso errore dal dischetto. .

Un torneo mondiale tra super squadre internazionali di calcio a 7 che metterà in palio un milione di euro per i vincitori. Ecco Cos’è la Kings World Cup, competizione internazionale nata dalla Kings League ideata da Gerard Piqué (sì, l’ex di Shakira) che si svolgerà in Messico dal 26 maggio all’8 ... cultweb

A maggio e giugno 2024 si disputerà una versione “allargata” della Kings League di Piqué. Il progetto dell’ex difensore del Barcellona è ormai di caratura internazionale. Si è trasformato in Kings World Cup, il che amplia il respiro della manifestazione su scala globale. In Italia la notizia è ... quifinanza

Tutto pronto per l’esordio di Francesco Totti nella Kings League World Cup 2024 , la competizione creata da Gerard Pique e popolarissima in tutto il mondo. Alle 23:00 di stasera , domenica 26 maggio, gli Stallions (la squadra italiana fondata dal famosissimo streamer romano, Blur ) scenderà in campo ... sportface

Totti debutta al Mondiale della Kings League sbagliando un rigore: lo salva un giocatore di Serie D - totti debutta al Mondiale della kings League sbagliando un rigore: lo salva un giocatore di Serie D - totti è tornato in campo nella kings World Cup ma la sua serata d'esordio non è stata felice: nonostante la vittoria a diventare virale è stato il clamoroso ... fanpage

Stallions – Medallo City: ecco le immagini integrali della partita di Kings World Cup! – VIDEO - Stallions – Medallo City: ecco le immagini integrali della partita di kings World Cup! – VIDEO - Mag 27, 2024 #blur, #kings world cup, #kings world cup 2024, #medallo city, #stallions, #stallions medallo city, #totti Esordio vincente per gli Stallions di Blur e totti: ecco le immagini integrali ... generationsport

Totti, Nainggolan e Viviano esordiscono in Kings Cup: dove vedere gli Stallions in tv e streaming - totti, Nainggolan e Viviano esordiscono in kings Cup: dove vedere gli Stallions in tv e streaming - Comincia l`avventura di Francesco totti, Radja Nainggolan ed Emiliano Viviano con gli Stallions, la squadra dello streamer Blur che partecipa alla kings World Cup. calciomercato