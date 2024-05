Toti voleva finanziamenti leciti o illeciti? Ecco l’audio dell’interrogatorio a Spinelli jr su cui si danno battaglia Procura e avvocati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Ma perché faceva queste sceneggiate?del denaro?”. “Perchéil, per me”, anzi. È per questo passaggio clamoroso – tra gli opposti significati di “il” e “” – che oggi Roberto– figlio dell’imprenditore Aldo, agli arresti domiciliari insieme al presidente della Regione Liguria – torna davanti al giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, e al sostituto, Luca Monteverde.– che vi proponiamo in esclusiva – risale a due settimane fa, quandojr ha risposto alla domanda sulle “sceneggiate” di Giovanni. L’affermazione (trascritta con la parola “il”) è state smentita quattro giorni dopo con una nota formale depositata in cancelleria attraverso l’avvocato di, Andrea Vernazza, secondo cui chi ha verbalizzato l’interrogatorio avrebbe capito male: il suo intendimento era di dire cheavrebbe chiesto”.