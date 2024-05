Torneo Frustalupi In campo l’Under 15 Oggi sfida all’Ischia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) TERNI Anche le attività delle squadre del settore giovanile rossoverde stanno volgendo al termine e nella fase conclusiva della stagione sportiva gli impegni sono limitati alla partecipazione a tornei di rilevanza internazionale e nazionale. Dopo la vittoria dell’"Under 16" di Marco Savini alla nona edizione del "della Pace", ottenuta la settimana scorsa nella finale col Perugia disputata a Santa Maria degli Angeli,scenderanno ingli "Under 15" allenati da Maurizio Caccavale. I baby calciatori della Ternana affronteranno nell’impianto orvietano di "Ciconia" (ore 18) i pari età dell’Ischia di Castro nella gara valevole per il "Mario", giunto alla 29.a edizione. Nel fine settimana del primo e del 2 giugno prossimi, invece, sarà la volta dell’"Under 14" guidata da Daniel Schiavi che a Penne, in Provincia di Pescara, parteciperà alla 39.