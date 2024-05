Tornado negli Usa già 17 morti | incubo senza fine Spazzate via intere comunità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Washington, 27 maggio 2024 – Il maltempo continua a colpire pesantemente alcune zone degli Stati Uniti. In Texas, Arkansas, Oklahoma e Kentucky si registrano almeno 17 vittime, tra cui bambini, a causa di violenti. Diverse operazioni di soccorso sono in corso nei vari Stati e centinaia di migliaia di persone sono attualmenteelettricità. Lo sceriffo della contea di Cooke, in Texas, Ray Sappington, ha detto in una conferenza stampa che sette persone sono morte dopo che unha devastato la zona di Valley View, a nord di Dallas. GREENFIELD, IOWA - MAY 23: Victoria Turner walks by the remains of her home which was lifted of its foundation and moved about 30 feet while she sheltered in the basement during Tuesday's destructiveon May 23, 2024 in Greenfield, Iowa.