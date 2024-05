Tornado in Texas paura a Dallas | 5 morti e oltre 60 feriti Tra le vittime un bambino due i minori ancora dispersi

Usa, tornado mietono vittime: le ultime news - Usa, tornado mietono vittime: le ultime news - Un violento tornado si è abbattuto nel weekend negli Stati Uniti d'America facendo registrare danni, disagi e purtroppo anche vittime. La situazione è molto grave in texas e tra Oklahoma e Arkansas. meteo

Tornado in Texas, Arkansas e Oklahoma: almeno 18 vittime - tornado in texas, Arkansas e Oklahoma: almeno 18 vittime - Sette morti sono stati segnalati nella contea di Cooke, in texas, vicino al confine con l’Oklahoma, dove sabato sera un tornado ha attraversato un’area rurale. Tra i morti ci sono due bambini di 2 e 5 ... informazione

Usa: almeno 15 persone morte per tempeste in Texas, Oklahoma e Arkansas - Usa: almeno 15 persone morte per tempeste in texas, Oklahoma e Arkansas - Washington, 27 mag. (Adnkronos) - Forti tempeste hanno ucciso almeno 15 persone e hanno lasciato un'ampia scia di distruzione ieri in tutto il texas, Oklahoma e Arkansas dopo aver colpito case e distr ... lanuovasardegna