Torna The Island Fuze Tea a Pantelleria ospiti ed esperienze all’insegna del benessere

(Di lunedì 27 maggio 2024)l’appuntamento con TheTea, festival esperienziale in calendario dal 30 maggio al 2 giugno 2024 nella suggestiva cornice di. Claim dell’edizione è Rethink The Future Ritual che mette al centro la volontà di riscrivere insieme un’idea migliore di futuro. Ogni giorno offrealla scoperta delle bellezze dell’isoladelfisico e mentale. Dal tour intorno all’isola di, ascoltando musica dal vivo e dj set, sul Galeone AdrianaTea allo yoga con Giulia Peditto e la scuola Hagu Yoga Studio. Dal trekking allo snorkelling con guida. Fino ai test drive del Sustainability Partner di TheTea MINI che permetterà aglidi accedere a molte attività. A concludere le giornate, due dei locali più suggestivi dell’isola – il Sesiventi e l’Altamarea – ospitano live e dj set unici a partire dalle 22.

