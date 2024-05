Torino Sardone e Lega contro occupazione Università | Liberare atenei dalla gentaglia dei centri sociali

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Ama non solo l'è oramai occupata non da studenti ma da. Abbiamo visto cosa è successo con un predicatore inneggiante la guerra santa, abbiamo sentito le parole di antisemitismo costante che vengono fatte all'interno dell'. Abbiamo visto donne in un recinto, un'immagine non compatibile con i nostri principi di democrazia, parità e libertà. Siamo qua per la libertà e la democrazia, riteniamo che l'debba essere immediatamente liberatadei, che evidentemente vivono di queste cose essendo ragazzotti viziati dellabene. Sono state sospese le lezioni, ci sono lauree che sono state procrastinate, c'è gente che vuole studiare e laurearsi, che paga regolarmente la retta e che rispetta le leggi, e non è giusto che persone che vivono nell'illità alla fine la facciano franca".

Tensioni a Torino al corteo promosso da centri sociali e collettivi studenteschi per protestare contro la presenza in città di ministri e delegazioni del G7 in corso a Venaria Reale. Partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, il corteo è stato bloccato poco dopo, all’angolo con via ... secoloditalia

(Adnkronos) – tensioni a Torino al corteo promosso da centri sociali e collettivi studenteschi per protestare contro la presenza in città di ministri e delegazioni del G7 in corso a Venaria Reale. Partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, il corteo è stato bloccato poco dopo, ... webmagazine24

Incontro Tavares-sindacati, Spera (Ugl Metalmeccanici): "Dal tavolo indicazioni concrete sui modelli" - Incontro Tavares-sindacati, Spera (Ugl Metalmeccanici): "Dal tavolo indicazioni concrete sui modelli" - Minuti per la lettura Previsto l’incontro a torino tra il ceo di Stellantis Tavares e i rappresentanti dei sindacati: «Va chiarito il futuro di Melfi» POTENZA – Si avvicina l’ora della verità per lo s ... informazione

Palazzo Nuovo occupato, Baya: "Laicita' come un'ideologia, qualcosa di sacro" - Palazzo Nuovo occupato, Baya: "Laicita' come un'ideologia, qualcosa di sacro" - L'attivista musulmano Brahim Baya, al centro delle polemiche per la preghiera celebrata durante l'occupazione di Palazzo Nuovo a torino, ... notizie.tiscali

Lancia, Napolitano "Con la nuova Ypsilon rilanciamo il brand" - Lancia, Napolitano "Con la nuova Ypsilon rilanciamo il brand" - torino (ITALPRESS) - "E' stata leader del segmento B in Italia per 14 anni, è un territorio che non vogliamo mollare e per questo abbiamo voluto ... stream24.ilsole24ore