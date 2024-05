Torino 14enne scompare nel nulla Agli amici aveva detto | Vado al doposcuola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Diceche sarebbe andato alla Tore di Aaly, ma nel centro di via Luini, una ludoteca che organizza attività di, e che ha lanciato l'appello per ritrovarlo, non è mai arrivato. Questo accade giovedì pomeriggio e, da quel momento, di Ouahb Nasraoui, 14 anni, non si hanno più notizie. L'ultima volta è stato visto ai giardinetti Operaie della fabbrica Superga, in via Verolengo. La preoccupazione della famiglia Da giovedì, la famiglia, preoccupatissima, non ha più sue notizie e il padre delha denunciato la scomparsa del figlio in questura. Sui social sono state diffuse le fotografie dello studente, che frequenta la seconda media alla Sibilla Aleramo, assieme ad alcuni numeri di telefono da contattare in caso di avvistamento (3403503878 e 3937968971).