Tor Cervara sgomberata l’ex officine Ramanazzi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – Dalle prime ore di questa mattina, così come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale Roma Capitale, hanno avviato le operazioni di sgombero, bonifica e messa in sicurezza dell’area, conosciuta come exRomanazzi, sita al civico 25 di via di Tor. Nell’area erano presenti 46 cittadini stranieri provenienti dalla fascia sub-sahariana, per i quali sono tuttora in corso le verifiche delle singole posizioni sul territorio nazionale e 11 italiani. Uno dei cittadini stranieri era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari quale aggravamento di una precedente misura cautelare meno restrittiva.