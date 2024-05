Tor Cervara Sgomberata area Ex Officine Romanazzi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024) CRONACA DI ROMA – La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale Roma Capitale, hanno avviato le operazioni di sgombero, bonifica e messa in sicurezza dell’, conosciuta come ex, sita al civico 25 di via di Tor. Nell’erano presenti 46 cittadini stranieri provenienti dalla fascia sub-sahariana, per i quali sono tuttora in corso le verifiche delle singole posizioni sul territorio nazionale e 11 italiani. Uno dei cittadini stranieri era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari quale aggravamento di una precedente misura cautelare meno restrittiva. Due cittadini stranieri sono stati denunciati alla Magistratura per aver opposto resistenza durante le operazioni di Polizia.