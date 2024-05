Tony Khan si coccola MJF | Riaverlo qui è fantastico

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’assenza prolungata di MJF dalla AEW ha dato via a molte speculazioni sul suo futuro, addirittura ipotizzando un approdo in WWE. Ovviamente, ogni teoria si è dissolta nel momento in cui MJF ha fatto il suo scioccante ritorno a Double or Nothing questa settimana, eha parlato di questo attesissimo evento. Una bella sorpresa in una grande serata Ecco le parole di TK durante la conferenza post Double or Nothing, mantenendo riserbo però sui dettagli del contratto dell’ex campione del mondo. “Èavere MJF qui in AEW per un lungo periodo. Al termine di Worlds End, ovviamente il suo futuro era incerto. Era provato sia fisicamente, credo a causa di ciò che successe con Adam Cole, che mentalmente, e aveva molto senso che si prendesse del tempo, e io l’ho capito.

