Tony Khan apre ad altri titoli | Siamo pronti ad aggiungerne altri quelli attuali funzionano benissimo!

(Di lunedì 27 maggio 2024) Durante la Media Scrum post-Double or Nothing,ha toccato davvero tantissimi argomenti, tra cui la possibile aggiunta di nuovi, anche nella divisione femminile (ma non solo). Ecco qui di seguito alcune sue dichiarazioni della notte post-PPV: “Assolutamente, ne stiamo parlando (dell’aggiungere nuovindr). Credo che attualmente stiamo proponendo rivalità importanti intorno aidel mondo, a quello TBS ma anche in ROH. Non posnon parlare dei grandi campioni che abbiamo lì. Abbiamo da poco incoronato Billie Starkz come ROH Women’s World Television Champion e la sua mentore, Athena, è una delle migliori al mondo e sarà al 100% molto presto“. Il CEO AEW ha inoltre aggiunto che c’è anche la possibilità di vedere, molto presto, deidi coppia intergender,ndo a questa opportunità che differenzierebbe la propria promotion dalle altre major.

