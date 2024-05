Tiro con l’arco - le convocate dell’Italia per il Preolimpico di Antalya | obiettivo pass diretto verso Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Venerdì 14 giugno la squadra femminile italiana diconsi giocherà l’ultima chance di ottenere “sul campo” la qualificazione olimpica per i Giochi di2024, in occasione delMondiale di(Turchia). Si preannuncia un torneo ad alta tensione, riservato solamente ai terzetti non ancora qualificati, in cui verranno assegnati ben quattroa cinque cerchi. Le quattro semifinaliste voleranno alle Olimpiadi, mentre gli altri Paesi potranno ancora sperare nel ripescaggio attrail ranking mondiale del 24 giugno (che dovrebbe prendere in considerazione anche i risultati della tappa di Coppa del Mondo prevista proprio adfino a domenica 23 giugno), che distribuirà gli ultimi due slot per la rassegna a cinque cerchi.