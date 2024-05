TIM Summer Hits 2024 le date conducono Carlo Conti ed Andrea Delogu

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Torna il TIM Summer Hits che si sposta su Rai1, ecco le date delle registrazioni e quelle della messa in onda televisiva in Piazza del Popolo a Roma. L'estate sta arrivando e la grande musica dei TIM Summer Hits scende in piazza e, dopo il grande successo ottenuto nelle prime due edizioni, quest'anno viene "promossa" in prima serata su Rai 1. Sarà Roma la città protagonista dell'estate che, con il suo fascino senza tempo e la sua storia millenaria, ospita quattro imperdibili serate live direttamente da Piazza del Popolo. Un appuntamento aperto a tutti da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Una grande occasione per cantare e ballare i grandi successi musicali che faranno da colonna sonora alla nostra estate, con i più importanti artisti italiani.