Thuram Sabatini | Ciao Downgrade Il regalo di Marcus al giornalista Poi l’annuncio

Sandro Sabatini ha mostrato la maglia dell'Inter ricevuta in regalo da Thuram con la scritta "Ciao Downgrade" dopo il botta e risposta dei giorni scorsi sulla definizione del giornalista. conti nua a leggere fanpage

Sandro Sabatini è stato vittima del video di Marcus Thuram, continua a parlarne su Pressing. Il giornalista dice questo sul francese e su quello che è successo in settimana. RINNOVO – Sandro Sabatini parla prima del rinnovo del Toro: «Ci sono 2-3 milioni che ballano, mi fa ridere la volontà. Il ... inter-news

Marcus Thuram e Sandro Sabatini hanno costruito un rapporto, bello e sincero. Il giocatore ha dimostrato grandi valori su Pressing, il gesto è esemplare. GESTO – Sandro Sabatini ha fatto parlare e non poco per il video della scorsa estate sui pronostici. Aveva messo l’Inter quinta in classifica, ... inter-news