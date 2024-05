THOR 5 entra in programma per il prossimo anno alla ricerca di sceneggiatore e regista

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 27 maggio 2024) Abbiamo sentito notizie contrastanti sui piani dei Marvel Studios per5, un quinto film da solista su(non proprio sorprendente dopo l’accoglienza riservata ad Love and Thunder), ma quest’ultima indiscrezione sostiene che5 è davvero ufficialmente in fase di sviluppo e che dovrebbe essere girato già l’. Secondo Daniel Richtman,5 è “inper l’autunno 2025”. Aggiunge di non essere “sicuro che questo significhi che sarà un progetto successivo a Secret Wars, ma scommetto di sì“. Si dice che la Marvel stia cercando unoe unper il progetto. Ildi: Love and Thunder Taika Waititi si è tirato fuori dcorsa per dirigere il filmfine dello scorso. Una voce precedente sosteneva che Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, The Creator) fosse in lizza per sostituirlo.