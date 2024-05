Thiago Motta esclude subito una Stella dalla Juve 2024 25 - cessione lampo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 27 maggio 2024) Calciomercatontus, la prima decisione diè clamorosa.di un big bianconero. E si potrebbe scatenare immediatamente l’asta internazionale e non solo Ormai lo sanno tutti:sarà il prossimo allenatore dellantus. L’annuncio ufficiale – si parla di un contratto triennale – è previsto nei prossimi giorni. C’è solo da attendere e basta., sarà il prossimo allenatore dellantus (Lapresse) – Ilveggente.itMa le grandi manovre di mercato dentro i bianconeri sono iniziate da tempo. Intanto lo scossone in panchina c’è stato, con l’esonero di Allegri. Ma non è finita qui, a quanto pare, secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio. Un big bianconero potrebbe salutare per un semplice motivo: il nuovo tecnico non stravede per lui.