Thevenin | donata al vescovo Migliavacca la prima medaglia del Thevenin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Ieri pomeriggio, Monsignor Andreadi Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ha celebrato la Santa Messa presso la cappella del, in via Sassoverde ad Arezzo, nell’ambito di un incontro organizzato dalla Fondazioneonlus. Nell’omelia il, ringraziando tutte le persone che operano per Casae le ospiti, ha fatto notare che la frase del Vangelo di Matteo letta durante la liturgia, quando Gesù dice agli undici Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli esprime lo spirito della missione del». Al termine della liturgia, il presidente del Thévenin, Sandro Sarri, ha consegnato alil primo esemplare della specialecommemorativa di Casaconiata per ricordare i 150 anni dalla Fondazione della grande Istituzione aretina.