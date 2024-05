The Rock | dal cast al finale tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 27 maggio 2024) Noto sopratper la realizzazione did’azione ad alto budget, caratterizzati da un ampio uso di effetti speciali, Michael Bay ha prodotto e direttocome Bad Boys (1995), Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001) e i primi cinquedella saga di Transformers (dal 2007 al 2017), ma anche il recente Ambulance (2022). Uno dei suoipiù apprezzati (e che il regista considera il suo preferito) è però il suo secondo lungometraggio, The, uscito in sala nel 1996. Ambientato quasi unicamente in un solo luogo, Theè spesso indicato come uno dei migliori thriller d’azione degli anni Novanta. Nonostante le diverse controversie riguardo le numerose riscritture della sceneggiatura (tra cui si citano anche quelle non accreditate di Aaron Sorkin e Quentin Tarantino), iloffre infatti una solida storia con eroi, antagonisti e una situazione critica da sventare prima del disastro, oltre ad alcuni forti spunti su tematiche sociali.

