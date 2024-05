Thanksgiving recensione no spoiler dell’horror di Eli Roth

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come ogni anno in America tutto è pronto per il dittico formato dal Giorno del Ringraziamento e il Black Friday, che attira ogni anno migliaia di persone davanti ai grandi magazzini. Anche nella cittadina di Plymouth è tutto pronto per accogliere quella massa di clienti che attendono da ore l’apertura del superstore locale. L’entrata anticipata da parte di alcuni studenti provoca però la rabbia di chi attende fuori e li spinge ad abbattere le barriere ed entrare con la forza all’interno del negozio. Sarà soltanto l’inizio di un massacro, con diverse persone che perdono la vita nella calca assordante e fuori controllo. Un anno più tardi la comunità è prossima ad affrontare, tra paure e proteste, un nuovo Black Friday ma un misterioso assassino mascherato comincia a uccidere uno dopo l’altro coloro ritenuti i principali responsabili della precedente tragedia…: vendetta tremenda vendetta –(no) Fortunatamente nel nostro Paese e in generale in Europa non si è ancora arrivati ai livelli di follia che caratterizzano i Black Friday d’Oltreoceano, dove vi è una vera e propria lotta al prodotto in saldo che spesso diventa anche virale, in video pubblicati online o trasmessi ai telegiornali.