Test di Medicina 2024 salgono a 20mila i posti disponibili | al via domani la prima prova cosa sapere

(Di lunedì 27 maggio 2024) La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti che stabiliscono itemporaneiper le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ine chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese) eveterinaria (lingua italiana) per il prossimo anno accademico,/2025. La ministra aveva annunciato la decisione di porre le tre firme a Trento, durante il Festival dell’economia. Sono oltre 71mila i candidati che proveranno a guadagnarsi uno dei. Gli assegnamenti deisono provvisori, in attesa dell’accordo che verrà raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

