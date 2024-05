Test di medicina 2024 prima prova | durata domande la procedura d' esame e cosa portare La guida completa

Previsto per Domani il debutto del nuovo test per l’accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria dopo il disastroso esperimento del Tolc Med , al centro di ricorsi e polemiche e quindi archiviato. Sono 71.508 gli iscritti alle prove, 67.260 per Medicina, 7.862 per Veterinaria Per Medicina e ... gazzettadelsud