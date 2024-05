Terribile incendio al palazzo di vetro a Latina Siamo vivi per miracolo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fiamme e terrore all’alba di oggi presso ildi, situato in via Pier Luigi Nervi a. Unè scoppiato poco dopo le 4 del mattino all’ingresso dello stabile al civico 238. Secondo le prime ricostruzioni, un materasso, su cui dormiva un uomo di origine africana, ha preso fuoco vicino all’ascensore. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto le scale e il fumo ha invaso diversi appartamenti, abitati principalmente da famiglie straniere. Intervento dei Soccorsi L’allarme è stato lanciato immediatamente, attivando l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia. Le ambulanze del 118 hanno soccorso tre persone rimaste intossicate, che sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Sotto choc alcuni dei residenti che hanno confessato ai soccorritori di aver avuto seriamente pausa di morire.

