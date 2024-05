Terremoto a Villaricca arrestati diversi agenti della Polizia Municipale

Napoli Coroglio: Carabinieri e Polizia Municipale impegnati nella prevenzione. 11 i ragazzi positivi all’alcol test - Napoli Coroglio: Carabinieri e Polizia Municipale impegnati nella prevenzione. 11 i ragazzi positivi all’alcol test - Nottata di controlli nella zona di Coroglio per i carabinieri della compagnia di Bagnoli e per gli agenti della Polizia Locale di Napoli ... reportweb.tv

Giugliano, controlli in strada di Polizia e Vigili: il bilancio delle operazioni - Giugliano, controlli in strada di Polizia e Vigili: il bilancio delle operazioni - GIUGLIANO IN CAMPANIA – Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Giugliano – villaricca, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di ... ilmeridianonews

Controlli a Giugliano: identificate 182 persone - Controlli a Giugliano: identificate 182 persone - GIUGLIANO – Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Giugliano – villaricca, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del t ... cronacaflegrea