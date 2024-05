Terremoto a Salerno pochi minuti fa | magnitud0 3 0

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) Oggi, 27 maggio, alle ore 17:06, una scossa diha scosso la provincia di. Il sisma, di magnitudo 3.0, ha avuto il suo epicentro a Ricigliano, un piccolo comune situato nell’entroterra campano. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una profondità di circa 5.5 chilometri. L’evento sismico ha causato una breve ma intensa preoccupazione tra la popolazione locale, che ha avvertito chiaramente il tremore. Tuttavia, al momento non si segnalano danni significativi a edifici né feriti. Gli abitanti di Ricigliano e dei comuni limitrofi hanno percepito nettamente la scossa. Molti sono scesi in strada per precauzione e per cercare rassicurazioni. La paura di ulteriori scosse di assestamento ha spinto le persone a contattare i servizi di emergenza e le autorità locali per avere informazioni.