Terre ridotto in dieci Limita i danni a Giulianova

(Di lunedì 27 maggio 2024)DI CASTELLI 0: Boccanera, Lenoci, Maffione, Giglio, Scognamiglio, Di Paolo Fed., Di Paolo Fra. (69’ Marchionni), Donatangelo, Cognigni (84’ Pera), Carbonelli, Massetti (65’ Bittaye). A disp. Novi, Di Giuseppe, Tempestilli, Iacovoni, Piccioni, Zanon. All. Pagliaccetti.DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni, Stanco (63’ Iori), Malo (75’ Hoxha), Esposito L. (62’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari, Scarlata. All. Domizzi. Arbitro: Copelli di Mantova Reti: 16’ Carbonelli Note: spettatori 3mila circa. Espulso al 58’ Bruno per doppia ammonizione. Ammoniti Bruno, Massetti, Pampaloni e Carta Inper quasi tutta la ripresa ildi Castellial minimo iperdendo 1-0 la semifinale degli spareggi per la D nella bolgia del "Fadini" di, di fronte a quasi 3mila tifosi abruzzesi.