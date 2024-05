Ternana - programmi da definire I giovani salutano e ringraziano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il popolo rossoverde attende con ansia e preoccupazione. Alla profonda tristezza legata alla retrocessione si associa l’assoluta necessità di avere certezze suisocietari ed è probabile che in settimana possa essere il presidente Nicola Guida a illustrare pubblicamente i medesimi. Dopo la breve dichiarazione rilasciata nel postpartita di giovedì scorso, in cui ha dichiarato di volere restare al timone anche in Serie C, Guida si è concesso qualche giorno di riflessione insieme ai suoi stretti collaboratori. Domani Guida dovrebbe avere un incontro con Stefano Capozucca. Potrebbe essere quello del commiato dal ds che sembra destinato a lasciare lanonostante abbia ancora un anno di contratto. Appare scontata la partenza del tecnico Roberto Breda, per il quale sarebbe scattato il rinnovo in caso di salvezza.