Terapie personalizzate Sinner Parigie l' anca infortunata | le parole del luminare

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sarà in campo a Parigi tra pochi minuti, Jannik: esordio al Roland Garros contro l'americano Christopher Eubanks, alle ore 11. E la parola d'ordine sarà prudenza. Massima prudenza. C'è molta attesa per il rientro al Roland Garros del campione di tennis italiano dopo la decisione di non giocare gli Internazionali di Roma per il problema all'. "Non si hanno notizie precise in merito all' infortunio del tennista italiano. Possiamo ragionare per ipotesi e immaginare una problematica a carico delle componenti dell'articolazione coxo-femorale e/o delle strutture tendinee limitrofe. Sicuramente la scelta di ridurre il carico di gioco è stata dettata dalla necessità di eseguire con calma leidonee ealla riduzione del dolore e dell'infiammazione, preservando al tempo stesso i tessuti e le strutture coinvolte dalla problematica", spiega all'Adnkronos Salute Andrea Bernetti, vice presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer).

