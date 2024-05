Tentato omicidio a Colleferro lite condominiale sfocia nel sangue | accoltellato 38enne

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ha colpito il rivale con cui stava discutendo, follia alle porte di Roma nella zona di. Un uomo di 38 anni è finito in Ospedale in gravi condizioni; ferito anche l’aggressore che dopo i fendenti sferrati alla vittima si è auto-lesionato. Sul posto è intervenuta la Polizia. Notizia in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. .

Arrestato 27enne per furto in supermercato a Colleferro - Arrestato 27enne per furto in supermercato a colleferro - CRONACA – In un’operazione, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di colleferro hanno arrestato in flagranza ... riuscendo a bloccare il giovane mentre tentava di uscire con lo zaino ... romadailynews

Nuova legge su bullismo e cyberbullismo, cosa prevede - Nuova legge su bullismo e cyberbullismo, cosa prevede - Un provvedimento che nasce nel segno di Willy Monteiro Duarte, il giovane di origine capoverdiana, ucciso a calci e pugni a colleferro nel settembre 2020, mentre tentava di difendere un amico. La ... rainews

27enne arrestato per furto nel supermercato: beccato dai Carabinieri di Colleferro in flagranza di reato - 27enne arrestato per furto nel supermercato: beccato dai Carabinieri di colleferro in flagranza di reato - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di colleferro hanno arrestato in flagranza di ... Il giovane, infatti, dopo aver pagato alcuni prodotti di poco valore, aveva tentato di uscire ... castellinotizie