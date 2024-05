Tennis - Jannik in campo oggi al Roland Garros contro Eubanks A Parigi è il giorno di Sinner Bene Soneg - Darderi ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una partita per sciogliere ogni dubbio, una partita per ricominciare la caccia al numero 1.cominciaalle 11 la sua avventura al. Dall’altra parte della rete c’è l’americano, sei anni più grande, con il quale ha già vinto una volta. Ma è una sfida nella sfida: siì, perché l’azzurro Slam avrà l’occasione di testare per la prima volta l’anca in un match ufficiale.non gioca dal Masters 1000 di Montecarlo: nel frattempo si è curato al J Medical e aha la chance concreta di salire al numero 1 del mondo. Se Djokovic si ferma prima della semifinale il trono delè praticamente in tasca. Il vincente affronterà al secondo turno la wild card Richard Gasquet, che ha battuto Coric in tre set. Intanto ieri bella prestazione di Lorenzoo, che ha battuto il francese Ugo Humbert.