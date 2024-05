Tennis a Parigi Sinner torna e vincere

(Di lunedì 27 maggio 2024) 13.40 Jannikto in campo con una vittoria al primo turno del Roland Garros.Il numero 2 del mondo ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) l'americano Christopher Eubanks (n.43 Atp) sulla terra rossa dello Slam di. Il 22enne di San Candido rientrava dall' infortunio all'anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d'Italia.ha regolato l'avversario in due ore e 12 minuti, perdendo il servizio solamente una volta durante il primo set. Al secondo turno, giocherà contro il francese Richard Gasquet, n. 124Atp.

Sarà in campo a Parigi tra pochi minuti, Jannik Sinner : esordio al Roland Garros contro l'americano Christopher Eubanks, alle ore 11. E la parola d'ordine sarà prudenza. Massima prudenza. C'è molta attesa per il rientro al Roland Garros del campione di tennis italiano dopo la decisione di non ... liberoquotidiano

13.40 Jannik Sinner è torna to in campo con una vittoria al primo turno del Roland Garros.Il numero 2 del mondo ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) l'americano Christopher Eubanks (n.43 Atp) sulla terra rossa dello Slam di Parigi . Il 22enne di San Candido rientrava dall' infortunio all'anca che ... televideo.rai

Al Roland Garros tutto (abbastanza) facile per Jannik Sinner : il 22enne altoatesino, che aveva saltato per un problema all'anca gli Internazionali di Roma dopo essere stato costretto al ritiro a Madrid, torna in campo e vince all'esordio contro l'americano Christopher Eubanks . Successo in tre ... liberoquotidiano

Sinner può vincere il Roland Garros L'infortunio all'anca, la condizione di forma, il prossimo avversario: l'analisi - sinner può vincere il Roland Garros L'infortunio all'anca, la condizione di forma, il prossimo avversario: l'analisi - Ventisette giorni dopo l'ultimo match, Jannik sinner è tornato di nuovo in campo e lo ha fatto vincendo al primo turno del Roland Garros, il secondo Slam stagionale e l'unico ... ilmessaggero

Sinner, un passo dopo l'altro: "L'anca sta bene, la forma crescerà una partita alla volta" - sinner, un passo dopo l'altro: "L'anca sta bene, la forma crescerà una partita alla volta" - Quella mano sul fianco che ha lasciato i tifosi senza fiato per qualche secondo, poi una vittoria convincente contro Eubanks, Jannik sinner è soddisfatto del ritorno in campo dopo diversi giorni di st ... gazzetta

Roland Garros, Sinner mette ko Eubanks in 3 set e passa al 2° turno - Roland Garros, sinner mette ko Eubanks in 3 set e passa al 2° turno - (Adnkronos) - Esordio vincente per Jannik sinner al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di parigi. In un matc ... reggiotv