Tennis a Parigi Sinner torna e vince

(Di lunedì 27 maggio 2024) 13.40 Jannikto in campo con una vittoria al primo turno del Roland Garros.Il numero 2 del mondo ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) l'americano Christopher Eubanks (n.43 Atp) sulla terra rossa dello Slam di. Il 22enne di San Candido rientrava dall' infortunio all'anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d'Italia.ha regolato l'avversario in due ore e 12 minuti, perdendo il servizio solamente una volta durante il primo set. Al secondo turno, giocherà contro il francese Richard Gasquet, n. 124Atp.

Una partita per sciogliere ogni dubbio, una partita per ricominciare la caccia al numero 1. Sinner comincia oggi alle 11 la sua avventura al Roland Garros . Dall’altra parte della rete c’è l’americano Eubanks, sei anni più grande, con il quale ha già vinto una volta. Ma è una sfida nella sfida: ... sport.quotidiano

Sarà in campo a Parigi tra pochi minuti, Jannik Sinner : esordio al Roland Garros contro l'americano Christopher Eubanks, alle ore 11. E la parola d'ordine sarà prudenza. Massima prudenza. C'è molta attesa per il rientro al Roland Garros del campione di tennis italiano dopo la decisione di non ... liberoquotidiano

Roland Garros, Sinner mette ko Eubanks in 3 set e passa al 2° turno - Roland Garros, sinner mette ko Eubanks in 3 set e passa al 2° turno - Esordio vincente per Jannik sinner al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di parigi. In un match disputato al ... adnkronos

Roland Garros - Sinner non è al top ma domina Eubanks. A Parigi arriva la pioggia - Roland Garros - sinner non è al top ma domina Eubanks. A parigi arriva la pioggia - Jannik sinner ha superato senza particolari problemi il primo turno ... non ha saputo chiudere in fretta la contesa e la pioggia è cominciata ad abbattersi su parigi, sospendendo tutti i match fatta ... tennisworlditalia

Sinner è tornato: tutte le strade di Parigi portano al numero 1 del mondo - sinner è tornato: tutte le strade di parigi portano al numero 1 del mondo - ROMA – L’avversario non era certo Christopher Eubanks. Per tre set (6-3 6-3 6-4), hanno tutti guardato solo l’anca di sinner. L’incognita, l’ostacolo al futuro prossimo dell’italiano, al ritorno ... dire