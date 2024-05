Ten Hag Manchester United - è il migliore dopo Ferguson | i tifosi si interrogano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ten Hag colha ottenuto una percentuale di successi maggiore di tanti altri allenatori, è dietro solo aL’olandese ha giocato 3 finali in 2 stagioni, e nonostante i disastri collezionati quest’anno ancora detiene la più alta percentuale di vittorie del post(59.8%). Inoltre, anche comparando i suoi risultati con quelli .

Tutte le valutazioni per il derby di Manchester nella finale di FA Cup, vinta dallo United per 2-1. I dettagli La stagione in Inghilterra si è chiusa con un’amarezza per Guardiola, che dimostra di non essere imbattibile, e una soddisfazione per Ten Hag, che con il trionfo nella finale di FA Cup ... calcionews24

Erik ten Hag ha portato il Manchester United al trionfo in FA Cup, battendo nel derby il Manchester City. Nonostante la vittoria, l`olandese... calciomercato

Le parole di Erik Ten Hag dopo la vittoria in FA Cup del Manchester United contro il City, forse la sua ultima sulla panchina dei Red Devils Ultimo atto di Ten Hag sulla panchina del Manchester United ? Ieri il tecnico olandese ha vinto la FA Cup battendo il City in finale. A fine partita in […] calcionews24

Domani è in agenda la partenza verso Perth - Domani è in agenda la partenza verso Perth - alla pari del manchester united. Con queste certezze la Roma ora preparerà la trasferta australiana: i giallorossi, rientrati dalla Toscana in pullman, oggi si godranno il giorno di riposo, poi domani ... ilromanista.eu

Man United, Keane dopo il derby vinto: “Ho sbagliato a criticare Bruno Fernandes” - Man united, Keane dopo il derby vinto: “Ho sbagliato a criticare Bruno Fernandes” - Dopo aver criticato per anni Bruno Fernandes, affermando che il portoghese non era un buon capitano per il manchester united, Roy Keane, l'ex centrocampista dei Red Devils ora commentatore televisivo, ... derbyderbyderby

Dopo il successo dell’Atalanta. Zirkzee & Co. chiudono al quinto posto - Dopo il successo dell’Atalanta. Zirkzee & Co. chiudono al quinto posto - Il Bologna è ufficialmente quinto dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Torino. Intanto Kompany in uscita dal Burnley è ... ilrestodelcarlino