Temptation Island 2024 anticipazioni | Alessio e Lavinia si sono lasciati

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno appena annunciato la fine della loro storia d'amore nata all'interno del Grande Fratello. Purtroppo, la notizia non ha lasciato molto spiazzati gli utenti del web, in quanto erano in tanti che non credevano affatto alla veridicità del sentimento tra i due. ... tvpertutti

Sono aperti i Casting per la nuova edizione di Temptation Island . Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmesso su Canale 5 a partire da giovedì 13 giugno. ecco come partecipare ai Casting di Temptation Island 2024 come indicato sui profili social ufficiali dello show di Queen ... blogtivvu

Temptation Island: la prima puntata in onda giovedì 13 giugno, silenzio sul cast - Nessuna novità sulle coppie e sui tentatori che parteciperanno all'edizione 2024 del reality-show estivo di Canale 5 ... it.blastingnews

Temptation Island, fidanzata sta per diventare mamma per la prima volta! - Giugno è alle porte e a breve andrà in onda la nuova edizione ... ilvicolodellenews

Francesco Chiofalo risponde a chi gli chiede "cosa avresti scelto tra Drusilla Gucci e l'intervento": la dura reazione di lei - Francesco Chiofalo, ex protagonista di temptation island, si è sottoposto ad un delicato intervento per cambiare colore degli occhi. isaechia